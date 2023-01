Mohammad Reza Sabouri: "Hanno avuto garanzie legali e sono state fatte tutte le verifiche necessarie"

L’ambasciatore iraniano a Roma, Mohammad Reza Sabouri, esclude che ai manifestanti condannati alla pena capitale sia stato fatto un processo sommario. “Le persone contro le quali in questi tempi recenti in Iran è stata applicata la pena capitale sono persone che hanno subito un processo equo, che hanno avuto garanzie legali ed i tribunali che li hanno processati offrivano loro adeguate garanzie. Solo dopo tutte le verifiche necessarie sono state condannate a morte”, ha dichiarato il diplomatico in conferenza stampa. “In base alle leggi e alla legislazione dell’Iran la pena capitale è autorizzata per i reati più gravi. Le proteste sono ammesse, le manifestazioni sono permesse quando sono pacifiche ma laddove cambiano natura e diventano disordini violenti questo non è accettabile“, ha aggiunto il diplomatico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata