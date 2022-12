Le esercitazioni annuali annunciate dalla tv di Stato

L’esercito iraniano ha avviato esercitazioni militari annuali nella zona costiera del Golfo di Oman, vicino allo strategico Stretto di Hormuz, ha riferito la TV di stato. Le manovre avvengono mentre le autorità iraniane proseguono nella repressione delle proteste antigovernative in corso da oltre tre mesi. Le manovre mirano a “migliorare la prontezza nell’affrontare le minacce straniere e ogni possibile invasione”, afferma il Ministero della Difesa di Teheran. Lo stretto si trova alla foce del Golfo Persico ed è cruciale per l’approvvigionamento energetico globale, con circa un quinto di tutto il petrolio commerciato che passa in questa zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata