L'Alto rappresentante Ue per la politica estera condanna fermamente la decisione dei talebani di sospendere l'istruzione superiore per le donne afghane

I talebani hanno bandito le donne dalle università pubbliche e private dell’Afghanistan con effetto immediato e fino a nuovo ordine. La decisione è stata annunciata da un portavoce del governo. Si tratta di un ulteriore colpo ai diritti delle ragazze e delle donne sotto il governo talebano.

“L’Ue condanna fermamente la decisione dei talebani di sospendere l’istruzione superiore per le donne afghane. Una mossa unica al mondo che viola i diritti e le aspirazioni degli afghani e priva l’Afghanistan del contributo delle donne alla società. La persecuzione di genere è un crimine contro l’umanità”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, in un tweet.

The EU strongly condemns the Taliban’s decision to suspend higher education for Afghan women.

A unique move in the world that violates rights and aspirations of Afghans and deprives #Afghanistan of women’s contributions to society.

Gender persecution is a crime against humanity

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 21, 2022