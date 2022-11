Emesso un avviso per invitare gli studenti a trovare "immediato riparo"

È di tre morti e due feriti il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte americana all’interno del campus universitario della Virginia. Lo ha riferito il preside dell’istituto Jim Ryan, in una comunicazione ufficiale. Ryan ha riferito che le due persone rimaste ferite stanno ricevendo le cure mediche. È stato emesso un avviso per invitare gli studenti a trovare “immediato riparo“.

“C’è stata una sparatoria a Culbreth Road e il sospetto è latitante ed è considerato armato e pericoloso”, ha scritto in un tweet il presidente dell’università della Virginia, Jim Ryan, chiedendo alla comunità universitaria di “trovare riparo immediato”.

There has been a shooting on Culbreth Road and the suspect is at large and considered armed and dangerous.

Please follow @UVA_EM for updated alerts, as we ask the @UVA community to please shelter in place. https://t.co/A6Vrirxq0N

— Jim Ryan (@presjimryan) November 14, 2022