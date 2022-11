Il leader di Mosca ha parlato durante una riunione operativa con il Consiglio di sicurezza

Mosca si riserva il diritto di ritirarsi dall’accordo sul grano nel caso in cui Kiev dovesse infrangere la promessa di non utilizzare il corridoio umanitario per scopi militari. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione operativa con il Consiglio di sicurezza. “Ho dato istruzioni al ministero della Difesa di riprendere la nostra piena partecipazione a questo lavoro. Allo stesso tempo, la Russia si riserva il diritto di recedere da questi accordi se queste garanzie sono violate dall’Ucraina”, ha sottolineato Putin.

