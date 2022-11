Nel mirino potrebbero esserci infrastrutture energetiche

Stati Uniti e Arabia Saudita hanno condiviso informazioni di intelligence secondo cui l’Iran potrebbe pianificare un “imminente” attacco alle infrastrutture energetiche in Medio Oriente, in particolare in Arabia Saudita. Lo ha rilevato un funzionario statunitense alla Cnn. Allo stesso tempo – viene specificato – i caccia F-22 statunitensi già in Arabia Saudita sono disponibili per contrastare qualsiasi minaccia. Non c’è stato invece alcun aumento dei livelli di protezione militare statunitense nella regione, poiché “si ritiene che l’esercito americano non sia un obiettivo”.

