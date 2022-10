Immagine dal sito della Bbc

La notizia data da Bbc: si chiamava Amou Haji, aveva 94 anni e non si lavava da mezzo secolo

Un eremita iraniano soprannominato dai media ‘l’uomo più sporco del mondo’ è morto all’età di 94 anni, pochi mesi dopo essersi lavato per la prima volta dopo decenni. Lo riporta la Bbc, spiegando che Amou Haji si era rifiutato di usare acqua e sapone per più di mezzo secolo, temendo che lavarsi lo avrebbe fatto ammalare. L’iraniano, che viveva nella provincia meridionale di Fars, aveva rifiutato i vari tentativi degli abitanti del villaggio di ripulirlo. Ma, come riportano i media locali, Amou Haji alla fine ha ceduto alle pressioni e si è lavato alcuni mesi fa. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Irna, l’uomo si è ammalato poco dopo ed è morto domenica scorsa.

