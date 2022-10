La scena girata dallo stesso militare in uno scontro a fuoco nella zona di Kherson

Nella zona di Kherson si combatte duramente con le forze ucraine che riconquistano terreno nelle zone occupate dai russi. Un soldato di Kiev in uno scontro a fuoco spara ai nemici mentre soccorre un compagno ferito a terra. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

