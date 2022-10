I disordini durante la partita Gimnasia y Esgrima e Boca Juniors

Almeno una persona è morta per infarto e numerose persone sono rimaste ferite giovedì sera durante gli scontri tra polizia e tifosi a Buenos Aires scoppiati durante la partita Gimnasia y Esgrima e Boca Juniors. I disordini sono iniziati quando i sostenitori del Gimnasia hanno cercato di entrare nonostante lo stadio fosse pieno. La polizia, per disperdere la folla, ha sparato proiettili di gomma colpendo anche un cameraman e un ragazzo al volto, e lacrimogeni. I disordini sono avvenuti a pochi giorni dala strage in Indonesia, dove sono morte 131 persone al termine di una partita di Premier League.

