Il leader di Kiev ha sottlineato che non c'è nessuna arma che possa aiutare Mosca a vincere la guerra

“Non importa quali armi possiate trovare, avete già perso”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale, sottolineando che non c’è nessuna arma che possa aiutare la Russia a vincere la guerra. “Gli ucraini sanno per cosa stanno combattendo. Ora sempre più cittadini russi si rendono conto che devono morire solo perché una persona non vuole fermare la guerra”, ha proseguito.

