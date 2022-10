I riservisti richiamati dalla regione di Mosca

Prosegue in Russia l’arruolamento di soldati da impiegare nella guerra in Ucraina. Il reclutamento segue l’ordine impartito nelle scorse settimane da Vladimir Putin di mobilitare 300mila riservisti per irrobustire le truppe presenti sul territorio ucraino. Il Ministero della Difesa russo ha rilasciato un filmato girato in un centro di arruolamento a Mosca. Il Ministero ha precisato che i riservisti sono stati richiamati dalla regione di Mosca e si trovano in un campo di addestramento “del distretto militare occidentale”. Il filmato mostra anche l’addestramento al combattimento di militari mobilitati presso il campo di addestramento di Kirillovsky, nella regione di Leningrado.

