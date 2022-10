Così il Pontefice al termine dell'Angelus in San Pietro

(LaPresse) Prima dell’Angelus, in Piazza San Pietro, Papa Francesco prega per l’Ucraina e fa appello al presidente russo Vladimir Putin “supplicandolo di fermare anche per amore del suo popolo questa spirale di violenza e di morte”. Quello che accade in Ucraina è “una terribile e inconcepibile ferita dell’umanità che anziché rimarginarsi continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi”, ha aggiunto chiedendo poi anche a Zelensky di “essere aperto a serie proposte di pace”

