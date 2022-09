81 anni fa lo sterminio di massa da parte dei nazisti

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelenskyy ha reso omaggio alle vittime del massacro di Babi Yar: in tutto il Paese ricordato l’81° anniversario di uno dei più famigerati massacri di massa della seconda guerra mondiale. A Babi Yar, in Ucraina, quasi 34.000 ebrei furono uccisi in 48 ore nel 1941, quando la città era sotto l’occupazione nazista.

