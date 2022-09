Così il leader ucraino in videocollegamento

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamenti con gli studenti dell’Università di Harvard ha parlato dei referendum per l’annessione dei territori occupati di qusti giorni “Sappiamo che la mobilitazione in Russia è stata annunciata alla vigilia di questa nuova annessione criminale, non a caso” ha detto Zelensky, aggiungendo che “l’obiettivo è ovvio” e che “annessioni arriveranno anche in altri stati”.

