I vigili del fuoco al lavoro per ripulire l'area bombardata dai russi

I vigili del fuoco al lavoro tra le macerie di un palazzo residenziale di Sloviansk, in Ucraina, colpito lunedì da un attacco che ha provocato almeno un ferito. Diverse persone sono rimaste senza casa perché danneggiata dall’esplosione. L’Ucraina continua ad avanzare nella sua controffensiva per riprendere le regioni occupate dalla Russia, ma gli attacchi dell’esercito di Mosca – soprattutto contro il Donbass e l’est del Paese – non si sono fermati. Lunedì sono state colpite anche le città di Kramatorsk, Kharkiv e Odessa.

