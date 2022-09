Alcune delle vittime sono bambini

Sale a nove il bilancio delle vittime in una sparatoria in una scuola a Izhevsk, come riportano i media russi citando il ministero dell’Interno. Un uomo armato ha sparato nella scuola n. 88 di Izhevsk. Nella sparatoria è stato ucciso il guardiano dell’istituto scolastico, 5 i bambini uccisi. Altri studenti ed insegnati sono stati messi in salvo dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. La scuola si trova nel centro di Izhevsk, vicino all’edificio dell’amministrazione comunale. L’istituto scolastico ospita 982 studenti e 80 insegnanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata