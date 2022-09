Il presidente in un video messaggio: "Referendum farsa sono crimini contro un intero popolo"

(LaPresse) La comunità internazionale condannerà i referendum farsa tenuti dalla Russia nei territori temporaneamente occupati. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo consueto video messaggio serale. “Il mondo reagirà in modo assolutamente equo ai referendum farsa – saranno inequivocabilmente condannati – e alla mobilitazione criminale che gli occupanti stanno attualmente cercando di portare avanti in Crimea e in altre parti dell’Ucraina che controllano finora”, ha spiegato. “I referendum farsa sono crimini non solo contro il diritto internazionale e il diritto ucraino, ma anche contro determinate persone e l’intero popolo”, ha aggiunto.

