La Nova Scotia Power, azienda di distribuzione dell'energia, specifica che sono 415mila i clienti senza corrente

Oltre 500mila case nel Canada atlantico non hanno elettricità dopo il passaggio dell’uragano Fiona che si è abbattuto sulla costa con forti venti e pioggia. Secondo quanto specifica la Nova Scotia Power, azienda di distribuzione dell’energia, oltre 415.000 clienti dei quasi 1 milione di abitanti della provincia, non ha corrente. A loro si aggiungono oltre 82.000 clienti nella provincia dell’Isola del Principe Edoardo: NB Power, nel New Brunswick, ha riferito di 44.329 abitazioni senza elettricità.

