Secondo i media inglesi avrebbero ricevuto un invito per errore ma non ci saranno al ricevimento con i leader mondiali

Invitati per errore e poi “disinvitati”. Harry e Meghan non ci saranno al banchetto previsto a Buckingham Palace insieme ai leader mondiali questa sera, prima del funerale della Regina Elisabetta II lunedì. Secondo il Telegraph avrebbero ricevuto, forse per errore, l’invito ma i funzionari ufficiali avrebbero ribadito che la loro presenza non è gradita e che l’invito si estende solo ai membri “in servizio” della Royal Family.

