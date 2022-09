Primo incontro tra i due leader in Uzbekistan

Il leader russo Vladimir Putin incontra in un bilaterale quello cinese Xi Jinping a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Si tratta del primo incontro fra Putin e Xi dall’invasione russa dell’Ucraina. “La Russia apprezza molto la posizione equilibrata della Cina sulla crisi ucraina”, ha detto Putin che ha poi definito “orribile” il tentativo di “creare un mondo unipolare”

