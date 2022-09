Il presidente elogia l'Unione europea: "In arrivo 5 miliardi di euro al nostro Paese

(LaPresse) “In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella regione di Kharkiv. In parte dei villaggi della regione sono in corso misure per controllare e mettere in sicurezza il territorio. Stiamo gradualmente prendendo il controllo di nuovi insediamenti, ovunque stiamo restituendo la bandiera ucraina e protezione per tutto il nostro popolo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel video messaggio serale. “Le unità della polizia nazionale stanno tornando negli insediamenti liberati della regione di Kharkiv”, ha spiegato. Zelensky ha anche elogiato l’Unone europea per il sostegno finanziario al Paese. “Abbiamo buone notizie dall’Unione Europea. Approvato lo stanziamento di cinque miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria al nostro Stato. È molto importante. Questa è la protezione dell’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata