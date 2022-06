Il leader di Kiev durante la conferenza congiunta con Ursula von der Leyen

(LaPresse) “E’ il momento decisivo non solo per l’Ucraina, ma anche per l’Unione europea”, mentre “la Russia vuole dividere l’Europa e indebolirla. L’intera Europa è un obiettivo per la Russia, crediamo che l’Ucraina sia solo il primo livello nei suoi piani. Per questo una risposta positiva alla richiesta di adesione dell’Ucraina può diventare un sì alla domanda se ci sia un futuro per il progetto europeo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa congiunta a Kiev con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

