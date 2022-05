Il presidente ucraino ringrazia Bratislava per il supporto

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev la presidente slovacca Zuzana Caputova. Zelensky ha ringraziato il governo di Bratislava per il supporto e la solidariet√† mostrati verso il popolo ucraino, sottolineando come i due paesi condividano valori comuni. “Lei paga un prezzo alto per difendere il suo paese. La Slovacchia sta con lei signor presidente”, ha scritto su Facebook Caputova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata