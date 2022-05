Il presidente ucraino accusa Mosca: "Uccisioni e deportazioni di civili"

(LaPresse) La Russia sta perseguendo una politica di genocidio nell’Ucraina orientale, distruggendo città, massacrando gli ucraini e deportandoli. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. “L’attuale offensiva nel Donbass può rendere disabitata questa regione”, ha spiegato. “Vogliono trasformare Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk, Severodonetsk in cenere. Come Volnovakha, come Mariupol. Questo, compresa la deportazione del nostro popolo e le uccisioni di massa di civili, è un’evidente politica di genocidio perseguita dalla Russia”, ha aggiunto Zelensky.

