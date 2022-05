Il presidente ucraino parla del costo umano dei combattimenti nel suo Paese

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina potrebbe perdere fino a 100 soldati al giorno che combattono nell’est del Paese. “Tra 50 e 100 soldati potrebbero morire ogni giorno per difendere l’Ucraina nell’est del Paese“, “nell’area più difficile”, ha detto Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda, in visita a Kiev domenica. Il leader polacco si è recato in Ucraina per sostenere le aspirazioni del Paese all’Unione Europea, diventando il primo leader straniero a rivolgersi al Parlamento ucraino dall’inizio della guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata