Il presidente ringrazia Biden per i nuovi finanziamenti

La situazione nel Donbass è estremamente difficile. Lo ha affermato Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio notturno inviato alla nazione. Il presidente ucraino ha aggiunto che il suo Paese sta facendo tutto il possibile per tornare alla pace, precisando tuttavia che Kiev non è ancora pronta per affrontare i negoziati. Zelensky ha anche ringraziato Joe Biden per “aver firmato immediatamente il pacchetto di sostegno da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina”, definendolo “un contributo storico alla protezione della libertà in Europa”. Ieri, nel colloquio telefonico con Draghi, Zelensky ha ringraziato il premier per l’appoggio incondizionato al percorso d’integrazione nell’Unione europea dell’Ucraina.

