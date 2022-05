Il presidente ucraino chiede risarcimenti per le vittime e per chi ha subito attacchi

(LaPresse) Secondo il presidente ucraino Zelensky, la Russia deve essere ritenuta “finanziariamente responsabile per i crimini che ha commesso” in Ucraina. Per questo ha invitato i paesi partner e alleati a firmare un accord. “Questo e’ importante non in guerra condotta dalla Russia, ma anche nel contesto di qualsiasi altra azione aggressiva, sia da parte della Russia che di qualsiasi altro potenziale aggressore – ha spiegato -. “Invitiamo i paesi partner a firmare un accordo per cui i fondi e le proprietà russe sotto la giurisdizione dei Paesi partner devono essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e indirizzati verso un fondo appositamente creato da cui tutte le vittime dell’aggressione russa possono ricevere risarcimento adeguato”.

