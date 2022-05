Il presidente ucraino sostiene che i russi siano a "un punto morto"

(LaPresse) “L’occupante russo non vuole ammettere di essere a un punto morto, la sua operazione speciale è già fallita”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video pubblicato sui social, nel quale parla anche di Davos: “Si discuterà la ricostruzione, stiamo facendo del nostro meglio per avere il supporto del mondo” ha detto Zelensky.

