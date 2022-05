Il presidente ucraino annuncia un nuovo atto formale verso la richiesta di integrazione europea

(LaPresse) Volodymyr Zelensky annuncia un altro passo formale per richiedere l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea: “Abbiamo compilato la seconda parte del questionario speciale richiesto ai Paesi che si candidano ad entrare in Ue”, spiega in un video il presidente ucraino, dopo aver avuto nuovi colloqui a riguardo sia col presidente del Consiglio Ue Charles Michel che con la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata