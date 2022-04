Il leader di Kiev al parlamento finlandese: "Era una normale stazione ferroviaria con della gente comune"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al parlamento finlandese commentando l’attacco alla stazione di Kramatorsk in cui sono state uccise 40 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. “Era una normale stazione ferroviaria con della gente comune. Non c’erano soldati sul posto ma persone che stavano aspettando il treno per recarsi in una zona sicura. Ci sono testimoni, c’e’ un video, ci sono i resti di razzi. È cosi’ che la Russia intende difendere il Donbass, e’ cosi’ che la Russia intende difendere il popolo di lingua russa?”, si è domandato il leader di Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata