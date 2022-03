Il presidente ucraino: "Non devono essere aggirate"

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a esortare i paesi alleati a sostenere Kiev. “L’Ucraina non può e non sarà d’accordo con la posizione di sanzioni passive di alcune entità nei confronti della Russia. Non dovrebbero esserci pacchetti di sanzioni ‘sospese’, nel senso che se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà una risposta”, ha detto nel suo messaggio alla nazionale a tarda notte. Il leader ucraino ha poi annunciato che creerà un gruppo di esperti presso l’Ufficio del Presidente, ucraino e internazionale, che “analizzerà costantemente le sanzioni contro la Russia”. “Il nostro obiettivo è che funzionino come previsto. Nessuno ha il diritto di usare la vita degli ucraini per risparmiare entrate in Russia o entrate comuni con la Russia”.

