(LaPresse) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato della situazione in Ucraina definendo l’attacco russo come “una atrocità che non doveva verificarsi” e ha descritto il presidente russo Vladimir Putin come “intelligente”. Trump è interventuo ad un incontro alla Conservative Political Action Conference . “Certo che Putin è intelligente, il problema vero è che i nostri leader sono stupidi”, ha aggiunto.

