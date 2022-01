"Il Regno Unito è schierato per la sovranità e l'integrità dell'Ucraina", ha aggiunto Johnson

(LaPresse) “Se la Russia dovesse fare qualsiasi tipo di incursione in Ucraina, su qualsiasi scala, penso che sarebbe un disastro non solo per la Russia, sarebbe un disastro per il mondo”. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, secondo i media britannici. “Il Regno Unito è schierato per la sovranità e l’integrità dell’Ucraina”, ha aggiunto Johnson.

