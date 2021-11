Era a bordo del Cessna 172 caduto giovedì in una zona boschiva nel New Jersey

È morto nello schianto di un piccolo aereo nel nord del New Jersey insieme a un’altra persona l’imprenditore Glen M. de Vries, 49 anni, che il 13 ottobre era volato nello Spazio a bordo del razzo della Blue Origin di Jeff Bezos insieme all’attore William Shatner, il Capitano Kirk di ‘Star Trek’. Lo riferisce la polizia locale, spiegando che de Vries, di New York, e Thomas P. Fischer, 54 anni, di Hopatcong, si trovavano a bordo del monomotore Cessna 172 che è caduto giovedì in un’area boschiva di Hampton Township. Il velivolo era partito dall’aeroporto della contea di Essex a Caldwell ed era diretto al Sussex Airport. De Vries aveva fondato una società tech, Medidata Solutions.

