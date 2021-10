Non si conoscono i motivi delle aggressioni

La polizia giapponese ha arrestato un uomo che ha ferito a coltellate almeno 10 persone su un treno a Tokyo, dove ha anche appiccato il fuoco. Lo hanno fatto sapere la polizia e l’emittente Nhk. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Non si conoscono i motivi delle aggressioni. Si tratta del secondo accoltellamento su un treno di Tokyo in due mesi. Il precedente, ad agosto, il giorno prima della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, un 36enne ha accoltellato 10 passeggeri su un treno pendolari, dicendo poi alla polizia di aver voluto attaccare le donne che gli sembravano felici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata