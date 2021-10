Dopo la visita di sabato al Colosseo prosegue il tour di Roma del "G20 dei partner"

Dopo la visita al Colosseo di sabato, si è chiuso con un tour dei Musei Capitolini il “G20 dei partner” che ha visto protagoniste le first lady e i first gentleman arrivati a Roma per il summit dei 20 Grandi della Terra. Dopo la visita ai musei, c’è stato poi il momento del pranzo insieme sulla panoramica Terrazza Caffarelli. A fare gli onori di casa la moglie del premier italiano, Maria Serenella Cappello che ha intrattenuto le sue omologhe: tra loro Jill Biden, Begona Sanchez, Emine Erdogan, Brigitte Macron, Kim Yung-Sook, Carry Simonds oltre a Joaquim Sauer, marito di Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, consorte della presidente della Commissione europea.

