Si chiamerà 'TRUTH Social' e rivaleggerà con le società Big Tech

L’ex presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato di voler lanciare una nuova società con una propria piattaforma di social media. Si chiamerà ‘TRUTH Social‘. Il lancio del nuovo social viene annunciato 9 mesi dopo che Trump è stato espulso dai social media per il suo ruolo nell’incitare l’insurrezione del Campidoglio del 6 gennaio. Trump afferma che il suo obiettivo nel lanciare il Trump Media & Technology Group e la sua app “TRUTH Social” è creare un rivale per le società Big Tech che lo hanno escluso e gli hanno negato il megafono che è stato fondamentale per la sua ascesa nazionale.

Trump parlava di lanciare il suo sito di social media da quando è stato escluso da Twitter e Facebook.

