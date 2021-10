Studenti e personale scolastico evacuati. Il sospettato è in fuga

(LaPresse) Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria alla Timberview High School di Arlington, in Texas. Di questi, tre sono state ricoverate in ospedale mentre l’aggressore è ancora a piede libero, in fuga dalla polizia. La scuola è stata isolata dalle forze dell’ordine mentre studenti e personale scolastico sono stati evacuati. Le autorità hanno diffuso su Twitter un avviso di ricerca del sospettato: si tratterebbe di uno studente di 18 anni di nome Timothy George Simpkin, probabilmente scappato a bordo di un’auto.

