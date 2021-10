Nel paese oltre 25mila nuovi casi al giorno

(LaPresse) – La Russia è nel pieno della pandemia con il nuovo record giornaliero di morti per Covid-19, raggiunto martedì con 895 decessi. I nuovi contagi hanno di nuovo superato quota 25mila ogni 24 ore, 25.110 per la precisione. Il Cremlino tuttavia però il momento non ha intenzione di imporre un lockdown anche se in diverse regioni sono in atto misure restrittive per chi non è vaccinato. Solo il 33,5% di russi, su una popolazione di 146 milioni di abitanti, ha ricevuto la prima dose mentre solo il 27,4% degli abitanti ha completato il ciclo vaccinale.

