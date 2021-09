Nessuna donna tra i viceministri del governo afghano

I talebani consentiranno alle bambine di tornare a scuola ‘il più presto possibile’. Lo ha spiegato Zabihullah Mujahid, viceministro dell’Informazione del governo afgano ad interim e portavoce dei talebani nel corso di una conferenza stampa, come riporta Tolo News. ‘Stiamo lavorando per completare le procedure per fare in modo che le bambine possano riprendere la loro istruzione’, ha detto Mujahid.

Gli islamisti hanno annunciato martedì un elenco di vice ministri, senza nominare alcuna donna. Mujahid ha affermato che le minoranze sono considerate nel governo e che stanno lavorando per renderlo più inclusivo, aggiungendo che sono state incluse le minoranze etniche come gli Hazari.

