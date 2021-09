Manifestazioni e cortei a Melbourne e Sydney

Nuove proteste in Australia contro l’ennesimo lockdown imposto per arginare i casi di contagio da Covid. Manifestazioni e cortei si sono tenuti a Melbourne e Sydney. A Richmond, sobborgo di Melbourne, alcune persone sono state arrestate. A Sydney le forze di polizia hanno messo in atto blocchi stradali per impedire ai manifestanti di accedere al centro della città. Nelle ultime 24 ore soltanto il Nuovo Galles del Sud ha registrato sei nuovi decessi e altri 1.331 casi di Covid. .In tutto il Nuovo Galles del Sud, l’81,2% della popolazione con più di 16 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e il 50,6% delle persone è ora completamente vaccinato.

