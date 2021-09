Così il capo di gabinetto di Tokyo, Katsunobu Kato

(LaPresse) Dopo che la Corea del Nord ha testato con successo missili da crociera a lungo raggio di nuova concezione durante il fine settimana, il capo di gabinetto giapponese Katsunobu Kato ha affermato che i missili nordcoreani di tale portata rappresenterebbero una “grave minaccia per la pace e la sicurezza del Giappone e delle aree circostanti”. “Siamo estremamente preoccupati”, ha detto Kato menzionando gli sforzi giapponesi per rafforzare le capacità di difesa missilistica. Il capo di gabinetto ha inoltre affermato che Tokyo sta lavorando con Washington e Seoul per raccogliere informazioni sugli ultimi test della Corea del Nord.

