Jan Hecker, 54enne ex consigliere per la politica estera della cancelliera, è morto a pochi giorni dalla presa del suo incarico

(LaPresse) La cancelliere tedesca, Angela Merkel, si è detta “sconvolta” per la morte dell’ambasciatore tedesco in Cina, Jans Hecker, scomparso a 54 anni a pochi giorni dal suo insediamento a Pechino per il suo nuovo incarico. “Penso con grande gratitudine alla nostra collaborazione e sono felice di aver potuto per anni essere cosi’ strettamente legata a lui – ha dichiarato la cancelliera per bocca del suo portavoce Steffen Seibert – La mie più vive condoglianze vanno alla moglie, ai figli e i parenti, il cui dolore è incommensurabile”.

