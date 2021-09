Tre test per gli alunni che rientrano in classe

(LaPresse) – E’ ricominciato il nuovo anno scolastico in Repubblica Ceca con una serie di restrizioni anti Covid, tra le quali test di massa per gli studenti. Il ministero della Salute ha deciso che gli alunni dovranno sottoporsi a tre tamponi nella prima settimana di settembre. Chi rifiuta dovrà indossare la mascherina in aula. Le lezioni in presenza nel paese sono ricominciate il 24 maggio.

