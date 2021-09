Il rientro in aula tra le misure di sicurezza anti-Covid

(LaPresse) – E’ il giorno del rientro in aula per circa 2,4 milioni di studenti in Israele, nonostante il paese registri uno dei più alti tassi di contagi da Covid-19 a causa della rapida diffusione della variante delta. Previsto l’utilizzo di Green Pass per gli insegnanti vaccinati e tamponi rapidi. In accordo con le direttive del governo, il personale scolastico non vaccinato dovrà presentare un test negativo due volte a settimana per accedere agli edifici. Nelle città che contano un numero elevato di casi, gli studenti delle classi medie e superiori potranno frequentare in presenza solo se almeno il 70% della classe è stato vaccinato. In caso contrario, prevista la didattica a distanza.

