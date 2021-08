Il sospetto aggressore è stato arrestato: è un giovane di circa 20 anni

Dieci persone sono state accoltellate da un uomo su un treno per pendolari a Tokyo. L’aggressore è stato arrestato dopo essersi dato alla fuga e i passeggeri sono stati portati in ospedale: solo uno è rimasto ferito gravemente, come fa sapere l’emittente Nhk. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno fatto sapere l’uomo ha abbandonato il coltello dopo l’aggressione, avvenuta vicino alla stazione di Seijogakuen, per darsi alla fuga: giunto all’interno di un minimarket ha ammesso di essere stanco di scappare. Il proprietario ha così chiamato la polizia che lo ha arrestato. Il sospetto ha circa 20 anni.

