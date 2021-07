Esplode il caos: oltre 200 arresti. Saccheggi e devastazioni

(LaPresse) – Violente proteste sono esplose nella provincia di KwaZulu-Natal dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma, entrato in carcere per scontare una condanna per corruzione di 15 mesi. Saccheggi e devastazioni hanno richiesto l’intervento della polizia con un bilancio pesante: sei morti e 219 arresti. Il caos poi ha coinvolto anche la provincia di Gauteng, che include Johannesburg.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata