Il disastro per le piogge torrenziali: 10 persone salvate

(LaPresse) – In Giappone un’enorme frana di acqua, fango e detriti si è schiantata su intere file di case ad Atami, a sudovest di Tokyo, dopo piogge torrenziali. Una ventina i dispersi, 2 i morti ma le autorità ritengono che il bilancio delle vittime sia destinato a salire. Le piogge hanno colpito varie aree del Paese questa settimana. La frana sembra essersi abbattuta in più momenti sull’abitato, con grande velocità. La massa nera è scivolata lungo il fianco di una montagna schiacciando le abitazioni e spazzando via le auto.

