L'episodio ad Atami, località termale

Una violenta frana si è abbattuta nella città di Atami, a ovest di Tokyo, in Giappone. Almeno 19 persone sono disperse, anche se negli ultimi minuti sono stati dichiarati due decessi. La zona di Atami è nota per essere una località termale. I soccorritori sono al lavoro per ricercare i dispersi. Si pensa che alcune persone nella zona siano state evacuate prima della tragedia.

