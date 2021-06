Gruppo estremista di al-Shabaab rivendica l'attentato

Almeno 15 persone sono state uccise e più di 20 ferite a Mogadiscio, in Somalia, quando un attentatore suicida ha attaccato un centro di addestramento militare. Il portavoce della polizia Sadiq Ali Aden ha riferito che l’attentatore, che indossava un giubbotto imbottito di esplosivo, si è finto un tirocinante per entrare nel campo nel Distretto di Medina della capitale. Il gruppo estremista al-Shabaab, legato ad al-Qaeda, ha rivendicato la responsabilità. Il centro di addestramento è utilizzato dall’esercito nazionale somalo per le nuove reclute.

